Streit unter Jugendlichen im Zentrum von Chemnitz eskaliert

Die Polizei musste am Samstagabend in die Innenstadt ausrücken. Eine verbale Auseinandersetzung unter Jugendlichen schlägt in Gewalt um.

Chemnitz.

Wegen einer Auseinandersetzung zwischen Jugendgruppen unterschiedlicher Nationalität musste die Polizei am Samstagabend ins Stadtzentrum ausrücken. Laut Information war gemeldet worden, dass es auf der Rathausstraße zu einer Schlägerei zwischen etwa 15 Jugendlichen gekommen sei. Als die Beamten anrückten, trafen sie auf mehrere Personen, von denen drei Mädchen im Alter von 15 bis 17 Jahren leichte Verletzungen hatten. Bei einer Befragung kam heraus, dass es zum Streit zwischen zwei Mädchengruppen gekommen war. Dieser eskalierte und schlug in Gewalt um. Nach ersten Erkenntnissen waren Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 17 Jahren beteiligt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung. (reu)