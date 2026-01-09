MENÜ
  Sturmtief „Elli" in Chemnitz: Gesperrte Straßen und nicht bediente Haltestellen

Chemnitz
Sturmtief „Elli“ in Chemnitz: Gesperrte Straßen und nicht bediente Haltestellen
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
Anhören

Das Wetter wirkt sich zunehmend auf den Chemnitzer Alltag aus. Erste Straßen sind nicht mehr befahrbar. Tierpark und Wildgatter bleiben geschlossen.

Chemnitz.

Einrichtungen: Wegen starken Schneefalls bleiben heute der Tierpark Chemnitz und das Wildgatter Oberrabenstein geschlossen.

Straßen: Der Harthauer Berg (B 95) ist stadtauswärts in Richtung Burkhardtsdorf nur mit Schneeketten befahrbar, teilt die Stadt mit. Dort stecken momentan mehrere Lkw fest. Die Berbisdorfer Straße zwischen Bundesstraße 95 und Lerchenweg sowie die Kemtauer Straße zwischen Berbisdorf und Eibenberg sind voll gesperrt.

Bis zum Mittag gab es in Chemnitz 16 witterungsbedingte Unfälle, teilt die Polizei mit. Davon keiner mit Personenschaden.

Busse & Bahnen:

Auf den Linien 62 und 82 A kann die Haltestelle Casparistraße wegen der Witterungsverhältnisse nicht bedient werden. Fahrgäste sollen die Haltestellen Dürerstraße (beide Linien), Grüner Winkel (62) oder Lindenhof (82 A) nutzen.

Zeitweise war die Kaßbergauffahrt für Busse nicht befahrbar. Das ist mittlerweile wieder möglich.

Auf der Linie 21 gibt es bei der Haltestelle Max-Saupe-Straße Probleme. Stattdessen sollen Fahrgäste an den Haltestellen Am Schnellen Markt und Ebersdorf zusteigen. In Richtung Limbach-Oberfrohna fährt die 21 nur bis Borna, weil in Höhe der Autobahnauffahrt ein Lkw liegengeblieben ist.

Auf der Linie 43 stört ein Lkw den Verkehr. Dort können die Haltestellen Mauersbergerstraße West und Ost nicht bedient werden.

Schulen: Der Schulbetrieb in Chemnitz läuft im Gegensatz zu Burgstädt normal weiter. Am Gymnasium Einsiedel, wohin viele Schüler aus dem Erzgebirge kommen, fehlen einzelne Schüler witterungsbedingt. Laut Schulleiterin Kerstin Klein sind das aber nur wenige. Das habe aber keinen Einfluss auf den Unterricht. (cma/phy)

