Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Südring-Brücke in Chemnitz noch sicher? Untersuchung verzögert sich

Mehr als 40.000 Fahrzeuge fahren täglich auf dem Südring über die Annaberger Straße.
Mehr als 40.000 Fahrzeuge fahren täglich auf dem Südring über die Annaberger Straße. Bild: Andreas Seidel/A.
Mehr als 40.000 Fahrzeuge fahren täglich auf dem Südring über die Annaberger Straße.
Mehr als 40.000 Fahrzeuge fahren täglich auf dem Südring über die Annaberger Straße. Bild: Andreas Seidel/A.
Chemnitz
Südring-Brücke in Chemnitz noch sicher? Untersuchung verzögert sich
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit dem Einsturz der Carola-Brücke in Dresden steht die wichtigste Überführung über die B 95 in Chemnitz unter Beobachtung. Doch wichtige Materialproben konnten erst in den vergangenen Tagen entnommen werden.

Die Nachricht hatte Chemnitz aufhorchen lassen: Weil seit dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden auch die Brücke des Südrings über die Annaberger Straße unter besonderer Beobachtung der Behörden steht, gehen die Behörden auf Nummer sicher. Für den Fall, dass die von Zehntausenden Fahrzeugen täglich befahrene mehrspurige Brücke...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
01.08.2025
2 min.
Ersatz für marodes Bauwerk: An dieser Stelle entsteht in Chemnitz eine neue Brücke
Im Januar wurde die Brücke an der Rößlerstraße gesperrt. Nun wird sie abgerissen.
Die derzeitige Überführung musste wegen gravierender Mängel gesperrt werden. Abriss und Neubau beginnen in wenigen Tagen. Bis das neue Bauwerk genutzt werden kann, dauert es aber noch eine Weile.
Benjamin Lummer
14:54 Uhr
1 min.
Beachvolleyball: Zauberkugel-Tag im Oelsnitzer Freibad beginnt erst mal sportlich
Beim Pokalturnier im Beachvolleyball geht es am Samstag im Oelsnitzer Freibad wieder hoch her.
Zehn Hobbymannschaften aus Oelsnitz und Umgebung kämpfen am Samstag im Freibad Elstergarten um den Zauberpokal, der jetzt Villmann-Security-Cup heißt.
Thomas Gräf
14:55 Uhr
1 min.
Polizei warnt vor Auto-Einbrüchen: In Freiberg und Döbeln wurden Rucksack und Geldbörsen gestohlen
Unbekannte (Symbolfoto) haben in den vergangenen Tagen in Mittelsachsen Autos aufgebrochen.
Die Täter hatten jeweils die Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen. Die Polizei rät erneut, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen.
FP
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
04.06.2025
4 min.
Zehntausende betroffen: Das ist jetzt an der Chemnitzer Südring-Brücke geplant
Unterhalb der Brücke des Südrings über die Annaberger Straße soll schon nach Pfingsten vorsorglich eine Überfahrt über die Straßenbahngleise gebaut werden. Derweil gehen die Prüfungen an der Brücke weiter.
Seit dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden steht eine der wichtigsten Brücken in Chemnitz unter verschärfter Beobachtung. Nun bereitet sich die Stadt vorsorglich auf Abriss und Neubau vor. „Freie Presse“ beantwortet wichtige Fragen.
Michael Müller
Mehr Artikel