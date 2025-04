Täglich zweimal Busse von Chemnitz nach Prag: Möglich macht es das Kulturhauptstadtjahr

Keine drei Wochen mehr, dann können Chemnitzer zweimal pro Tag mit dem Bus nach Prag fahren – und umgekehrt. Der „PragBus“ startet bald. Was es zu wissen gilt.

Chemnitz.

Günstig per Bus rüber in die tschechische Hauptstadt? Das geht ab dem 8. April. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) hat die internationale Verbindung angesichts des Kulturhauptstadtjahres eingerichtet.

Noch bis zum 2. November (sowie zwischen dem 28. Und 30. November) pendelt der „PragBus“ zweimal täglich zwischen Chemnitz und Prag. Genauer: dem dortigen Airport Václav Havel und der Metrostation Hradčanská.

Das kosten die Tickets

Laut VMS kostet die Einzelfahrt 25, Hin- und Rückfahrt schlagen mit 45 Euro zu Buche. Ermäßigte Tickets für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren gibt‘s für 15 (Einzelfahrt) bzw. 25 Euro (Hin- und Rückfahrt). Familien mit bis zu fünf Personen können ordentlich sparen: Das Familienticket kostet one way 50, mit Rückfahrt 90 Euro. Übrigens: Jeder Fahrgast kann ein Handgepäckstück sowie ein Stück Reisegepäck gratis mitnehmen.

Gebucht werden kann die Reise bis zu zwei Tage vor Abfahrt online unter 2025.vms.de (Obacht: nur Zahlung per Kreditkarte möglich!). Wer kurzentschlossen einen Trip machen möchte, kann sich einen Einzelfahrschein kontaktlos per Kreditkarte und digitalen Wallets beim Busfahrer kaufen.

Wer nicht mit Kreditkarte bezahlen möchte oder keine hat, kann im VMS-Kundencenter in Chemnitz auch mit Bargeld zahlen. Wichtig: Eine Stornierung von bereits reservierten und bestätigten Fahrten ist bis zu 30 Tage im Voraus unter Zahlung einer Stornogebühr von 10 Euro möglich, so der VMS.

Erster Bus startet um 5.15 Uhr

Der „PragBus“ startet zu seiner dreistündigen Fahrt zweimal am Tag: um 5.15 und um 12.15 Uhr. Zwischenstationen sind der Markt in Marienberg sowie das Terminal 1 am Flughafen Prag. Endhaltestelle ist die Metrostation Hradčanská. Und: Aus Richtung Prag starten die Busse täglich um 14.55 sowie 20.55 Uhr über die gleiche Route bis zum Chemnitzer Omnibusbahnhof.

Aber auch Bahn-Fans kommen im Kulturhauptstadtjahr auf ihre Kosten. Vom 1. Mai bis 5. Oktober rollt ein IC ohne Zwischenstopp zwischen Chemnitz und Berlin. Das kündigte OB Sven Schulze im vergangenen Herbst an. Morgens geht‘s von der Bundeshauptstadt nach Sachsen, abends dann in Gegenrichtung zurück. Die Fahrtzeit schrumpft so auf zwei Stunden.

Kleiner Wermutstropfen: Die flotte Verbindung wird es leider nur an den Wochenenden geben. (phy)