Bild: Das Fritz-Theater zeigt das Stück "Gut gebrüllt Löwe".
Tierisches Abenteuerstück im Chemnitzer Fritz-Theater
Von Uwe Rechtenbach
Nach der Uraufführung kommt die Inszenierung nun erneut auf die Bühne. Sie soll etwas für die ganze Familie sein.

Chemnitz.

Das Chemnitzer Fritz-Theater setzt am 11. September um 19 Uhr die Reihe seiner Aufführungen des Stücks „Gut gebrüllt Löwe“ fort. Die turbulente Inszenierung soll ein musikalisches Abenteuer für die ganze Familie bieten. Die Geschichte erzählt davon, wie Leon der Löwe zunächst über lange Zeit hinweg nur langweilige Tier-Dokus dreht. Doch dann hat er die Nase voll. Deshalb beschließt er, sein Leben zu ändern. Zusammen mit dem Eichhörnchen und dem Vogel Quitschi will er zum größten Abenteuer seines Lebens aufbrechen. Die Reise führt alle Beteiligten quer durch die gesamte Welt. Weitere Aufführungen gibt es beispielsweise auch am 12. und 14. September. (reu) Foto: Fritz-Theater

Service:Tickets gibt es für die Vorstellung auch im Internet.

www.fritz-theater.de/de/spielplan/

