Tödlicher Lkw-Unfall auf A 72 bei Chemnitz

Der Fahrer des Lkw ist vor Ort gestorben. Die Autobahn musste in der Nacht gesperrt werden.

Auf der A 72 in Richtung Leipzig hat sich am Dienstagabend ein schwerer Unfall mit einem Lastkraftwagen ereignet. Der Fahrer eines Lkw-Renault war gegen 20.15 Uhr einen halben Kilometer vor dem Parkplatz „Am Neukirchener Wald“ nach rechts von der Autobahn abgekommen. Das Fahrzeug durchbrach die Leitplanke und fuhr in den Straßengraben, der...