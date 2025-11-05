Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Tödlicher Lkw-Unfall auf A 72 bei Chemnitz

Ein Kran bei den Bergungsarbeiten des Lkw in der Nacht.
Ein Kran bei den Bergungsarbeiten des Lkw in der Nacht. Bild: Bergedienst/Erzgebirgsnews
Ein Kran bei den Bergungsarbeiten des Lkw in der Nacht.
Ein Kran bei den Bergungsarbeiten des Lkw in der Nacht. Bild: Bergedienst/Erzgebirgsnews
Chemnitz
Tödlicher Lkw-Unfall auf A 72 bei Chemnitz
Von André März
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fahrer des Lkw ist vor Ort gestorben. Die Autobahn musste in der Nacht gesperrt werden.

Auf der A 72 in Richtung Leipzig hat sich am Dienstagabend ein schwerer Unfall mit einem Lastkraftwagen ereignet. Der Fahrer eines Lkw-Renault war gegen 20.15 Uhr einen halben Kilometer vor dem Parkplatz „Am Neukirchener Wald“ nach rechts von der Autobahn abgekommen. Das Fahrzeug durchbrach die Leitplanke und fuhr in den Straßengraben, der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
09:00 Uhr
4 min.
Quizjagd Adlerduell bei Servus TV: Skisprunglegende Manfred Deckert und die irre Nummer mit seinem Telefonjoker
Ex-Adler im Quizduell: Toni Innauer, Andreas Goldberger, Thomas Morgenstern, Moderator Florian Lettner sowie Severin Freund, Gerd Siegmund und Manfred Deckert (von links).
Der deutsch-österreichische Länderkampf bei der Vierschanzentournee fasziniert jedes Jahr die Fans. Nun duellierten sich einstige Weitenjäger in Wien. Ein Vogtländer sorgt für die größten Lacher.
Thomas Prenzel
04.11.2025
1 min.
Chemnitz: Zwei Unfälle mit Lkw zur gleichen Zeit
Auf der Werner-Seelenbinder-Straße stieß in einem Kreisverkehr ein Opel mit einem Lkw zusammen.
Auf der Leipziger Straße scherte ein MAN-Fahrer zu weit aus, in einem Kreisel an der Werner-Seelenbinder-Straße passte ein Pkw-Fahrer nicht auf. Was die Folgen waren.
Susanne Kiwitter
13.10.2025
1 min.
Anhänger-Brand auf A 4 bei Chemnitz sorgt für mehrstündigen Stau
Die Löscharbeiten könnten sich Stunden hinziehen.
Weil ein Lkw-Anhänger Feuer fing, musste die Autobahn kurz vor der Abfahrt Chemnitz-Glösa gesperrt werden.
Erik Anke
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
Mehr Artikel