  • Tote Person auf dem Chemnitzer Kaßberg gefunden

In einer Garagenanlage an der Kaßbergstraße wurde eine leblose Person gefunden.
In einer Garagenanlage an der Kaßbergstraße wurde eine leblose Person gefunden.
In einer Garagenanlage an der Kaßbergstraße wurde eine leblose Person gefunden.
In einer Garagenanlage an der Kaßbergstraße wurde eine leblose Person gefunden. Bild: Harry Härtel
Chemnitz
Tote Person auf dem Chemnitzer Kaßberg gefunden
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei bestätigt den Leichenfund, geht aber nicht von einer Straftat aus.

Eine leblose Person wurde am Dienstagmorgen auf dem Chemnitzer Kaßberg gefunden. Das bestätigte die Polizei. Die Beamten waren gemeinsam mit weiteren Rettungskräften zum Fundort gekommen, nachdem sie von Anwohnern verständig worden waren. Die tote Person, es handelt sich laut Polizei um einen älteren Mann, wurde in einer Garagenanlage an der...
