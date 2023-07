TU Chemnitz kommt nicht zur Ruhe: externe Experten verlassen Hochschulrat

Die Technische Universität Chemnitz kommt nicht zur Ruhe. Kurz nachdem bekannt wurde, dass der letzte eigenständige Sonderforschungsbereich bei den Gutachtern der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchgefallen ist, verliert die TU Chemnitz ihre externen Berater im Hochschulrat. In einem Brief an Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow...