TU Chemnitz: Rauchende Eiscreme und selbstgemachter Bubble-Tea in der „Chem-Kitchen“

Chemie möchte niemand in seinem Essen haben. Oder doch? Professor Robert Kretschmer und sein Team von der TU Chemnitz haben in Chemnitz gezeigt, dass Chemie überall ist – und richtig lecker schmecken kann.

Unter den grünen Pavillons vor dem Neuen Rathaus hat sich eine Traube Menschen versammelt. Julita Schmidt, Veranstaltungsorganisatorin der TU Chemnitz, überreicht ihnen Schürzen und Kochmützen. „Ich bin ganz gespannt, was mich hier erwartet“, sagt eine der Teilnehmenden. Auf dem Tisch steht bereits ein Behälter, aus dem weißer Rauch... Unter den grünen Pavillons vor dem Neuen Rathaus hat sich eine Traube Menschen versammelt. Julita Schmidt, Veranstaltungsorganisatorin der TU Chemnitz, überreicht ihnen Schürzen und Kochmützen. „Ich bin ganz gespannt, was mich hier erwartet“, sagt eine der Teilnehmenden. Auf dem Tisch steht bereits ein Behälter, aus dem weißer Rauch...