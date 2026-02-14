MENÜ
  • Chemnitz
  • Überholspur auf A 4 bei Chemnitz gesperrt

Bild: Jan Woitas/dpa
Auf der A 4 bei Chemnitz werden Erneuerungsarbeiten vorbereitet. Bild: Jan Woitas/dpa
Chemnitz
Überholspur auf A 4 bei Chemnitz gesperrt
Redakteur
Von Erik Anke
Bis zum Ende des Monats müssen Autofahrer auf einem Abschnitt de A 4 mit leichten Behinderungen rechnen.

Autofahrer auf der Autobahn 4 bei Chemnitz müssen bis zum Ende des Monats mit leichten Behinderungen zwischen der Anschlussstelle Chemnitz-Glösa und dem Rastplatz „Rabensteiner Wald“ rechnen. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. In beide Fahrtrichtungen wird auf dem Abschnitt die jeweils zweite Überholspur gesperrt. Die Maßnahme...
