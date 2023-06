Überlebt: Wie der Jude Sally Sterinberg 1945 in Chemnitz neu anfing

Seit 1996 wird am 27. Januar an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Auch Chemnitzer wurden in die Todeslager geschickt. Einer von ihnen: Erwin Pollini. Er war ein Kapellmeister mit jüdischen Wurzeln und wurde mit Justin Sonder, dem berühmtesten Chemnitzer Holocaust-Überlebenden, nach Auschwitz in das dortige Konzentrationslager deportiert und überlebte.