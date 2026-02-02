Umgekippter Lkw auf der A 72: Stau auf Autobahn sorgt für weiteren Unfall

Wegen eines umgekippten Lkw musste die A 72 für mehrere Stunden gesperrt werden. Das sorgte für Chaos.

Die Bergung eines umgekippten Sattelschleppers auf der A 72 zwischen Chemnitz und Stollberg hat am Sonntag für einen fast neunstündigen Stau gesorgt. Am Stauende vor der Anschlussstelle Chemnitz-Süd kam es zu einem weiteren Unfall. Kurz nach 12 Uhr fuhr ein Ford auf einen Mercedes-Kleinbus auf, wobei der Mercedes-Fahrer sowie drei Kinder im...