MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Umgekippter Lkw auf der A 72: Stau auf Autobahn sorgt für weiteren Unfall

Ein umgekippter Lkw sorgte am Sonntag für einen großen Stau auf der A 72.
Ein umgekippter Lkw sorgte am Sonntag für einen großen Stau auf der A 72. Bild: Jan Härtel
Ein umgekippter Lkw sorgte am Sonntag für einen großen Stau auf der A 72.
Ein umgekippter Lkw sorgte am Sonntag für einen großen Stau auf der A 72. Bild: Jan Härtel
Chemnitz
Umgekippter Lkw auf der A 72: Stau auf Autobahn sorgt für weiteren Unfall
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen eines umgekippten Lkw musste die A 72 für mehrere Stunden gesperrt werden. Das sorgte für Chaos.

Die Bergung eines umgekippten Sattelschleppers auf der A 72 zwischen Chemnitz und Stollberg hat am Sonntag für einen fast neunstündigen Stau gesorgt. Am Stauende vor der Anschlussstelle Chemnitz-Süd kam es zu einem weiteren Unfall. Kurz nach 12 Uhr fuhr ein Ford auf einen Mercedes-Kleinbus auf, wobei der Mercedes-Fahrer sowie drei Kinder im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
12:08 Uhr
1 min.
Sattelzug bei Chemnitz umgekippt: Autobahn 72 nach stundenlanger Sperrung wieder frei
Update
Umgekippter Sattelzug auf A72 bei Chemnitz.
Der 58-jährige Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Ein Schwerlastkran muss das Fahrzeug bergen.
Christian Mathea
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
16.01.2026
1 min.
Stau und Sperrung nach mehreren Unfällen auf A 72 zwischen Chemnitz und Stollberg
Die A 72 ist eine Pendlerstrecke, die am Freitag- und Sonntagnachmittag stark befahren ist.
Zwischen Chemnitz und Stollberg hat es am Freitagnachmittag mehrfach auf der A 72 gekracht.
Ulrike Abraham
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
Mehr Artikel