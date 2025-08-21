Verkehrschaos in Bahnhofstraße Lichtenau: Wie ein Sprayhersteller das Problem lösen will

Das Chemieunternehmen plant den Bau eines Logistikzentrums. Im Sommer 2027 soll es eröffnet werden. Damit sollen auch der Lkw-Verkehr und Lärm reduziert werden. Bis dahin wird es aber noch mal heftig.

Das Chemieunternehmen Tunap hat seine Türen weit geöffnet, um Anwohner der Bahnhofstraße in Oberlichtenau über den geplanten Neubau eines Logistikzentrums zu informieren. Bevor die Infoveranstaltung gegen 16 Uhr startet, halten kurz hintereinander drei Lkw am Eingang des Betriebes, um ihre Ladung anzukündigen, Papiere vorzuzeigen. Zu dieser... Das Chemieunternehmen Tunap hat seine Türen weit geöffnet, um Anwohner der Bahnhofstraße in Oberlichtenau über den geplanten Neubau eines Logistikzentrums zu informieren. Bevor die Infoveranstaltung gegen 16 Uhr startet, halten kurz hintereinander drei Lkw am Eingang des Betriebes, um ihre Ladung anzukündigen, Papiere vorzuzeigen. Zu dieser...