Vom Foodtruck zum eigenen Laden: Eine junge Ukrainerin erfüllt sich in Chemnitz den Traum vom eigenen Café

Yuliia Fediuk kam vor dreieinhalb Jahren aus Kiew nach Chemnitz. Jetzt hat sie sich mit ihrem eigenen Café im Tietz einen Traum erfüllt – mit Matcha, Glühwein und günstigen Preisen für alle.

Am Rand des Trubels der Zentralhaltestelle, an der linken Ecke des Tietz-Gebäudes, wo es vor einigen Jahren noch hinunter ins „Atomino" ging, fällt eine rosa-weiße Blumengirlande ins Auge. Davor steht ein Schild: „Echter Baristakaffee – Espresso ab 1,50 Euro, Kaffee ab 2 Euro, Matcha und Glühwein ab 3 Euro." Mit ihren günstigen...