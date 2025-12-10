MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Vom Foodtruck zum eigenen Laden: Eine junge Ukrainerin erfüllt sich in Chemnitz den Traum vom eigenen Café

Sie eröffnete am 29. November und bietet neben Kaffee auch Glühwein an.
Sie eröffnete am 29. November und bietet neben Kaffee auch Glühwein an. Bild: Laetitia Feddersen
Sie eröffnete am 29. November und bietet neben Kaffee auch Glühwein an.
Sie eröffnete am 29. November und bietet neben Kaffee auch Glühwein an. Bild: Laetitia Feddersen
 5 Bilder
Chemnitz
Vom Foodtruck zum eigenen Laden: Eine junge Ukrainerin erfüllt sich in Chemnitz den Traum vom eigenen Café
Von Laetitia Feddersen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Yuliia Fediuk kam vor dreieinhalb Jahren aus Kiew nach Chemnitz. Jetzt hat sie sich mit ihrem eigenen Café im Tietz einen Traum erfüllt – mit Matcha, Glühwein und günstigen Preisen für alle.

Am Rand des Trubels der Zentralhaltestelle, an der linken Ecke des Tietz-Gebäudes, wo es vor einigen Jahren noch hinunter ins „Atomino“ ging, fällt eine rosa-weiße Blumengirlande ins Auge. Davor steht ein Schild: „Echter Baristakaffee – Espresso ab 1,50 Euro, Kaffee ab 2 Euro, Matcha und Glühwein ab 3 Euro.“ Mit ihren günstigen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
2 min.
Verstappen-Vertrauter Marko: Wurde nicht zu Rückzug gedrängt
Max Verstappens Vertrauter Helmut Marko verlässt das Red-Bull-Team im Guten. (Archivbild)
Kurz nach dem Saisonfinale nimmt ein enger Vertrauter von Max Verstappen Abschied von Red Bull. Jetzt berichtet Helmut Marko, wie es abgelaufen ist.
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
14:00 Uhr
3 min.
Hunderte bei Schulstreik gegen Wehrpflicht in Chemnitz: „Das ist kein Dienst, sondern ein Angriff“
Nach einer Kundgebung am Karl-Marx-Monument liefen die Demonstranten über den Innenstadtring.
Über 600 Demonstranten gingen in Chemnitz gegen das neue Gesetz der Bundesregierung auf die Straße. Die Versuche des Lasub, im Vorfeld von einer Teilnahme abzuschrecken, bewirkten in einigen Fällen das Gegenteil.
Erik Anke
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
15:00 Uhr
3 min.
Erzgebirge Aue: Veilchen erwartet bei Chemie Leipzig eine Wundertüte
Der Auerin Michelle Albrecht (r.) - hier in einer früheren Partie gegen Thum - gelang gegen den 1. FFC Chemnitz das Tor des Tages.
Der FCE-Coach ist stolz auf seine Landesliga-Fußballerinnen. Denn die Mannschaft hat sich nach schmerzhaften Personalverlusten erfolgreich gestrafft. Kommenden Sonntag soll der nächste Sieg her.
Anna Neef
17.10.2025
4 min.
Matcha-Trend in Chemnitz: Wo es ihn gibt, was er kostet und welche Geschmacksrichtung besonders gefragt ist
Die 23-jährige Yuliia Fediuk betreibt den Getränkewagen Bloom Boom Lemonade – hier mit einer ihrer beliebtesten Sorten: Erdbeer-Matcha.
Matcha-Tee erlebt derzeit einen regelrechten Hype – vor allem unter jungen Leuten. Auch in Chemnitz findet man das grüne Trendgetränk mittlerweile an vielen Orten.
Oleksandra Patlai
Mehr Artikel