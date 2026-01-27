Von Costa Rica zum Gewerbepark Einsiedel in Chemnitz: Beliebter Imbiss mit sächsischer Küche gestartet

Chemnitz
In Einsiedel haben zuletzt mehrere Gaststätten zugemacht. Doch gleich am Ortseingang gibt es jetzt einen Neustart. Das „Pförtnerhaus“ bereichert nicht nur den Ort, sondern auch den Gewerbepark, der eine über 150-jährige Geschichte hat.
Klein aber fein ist der Imbiss „Pförtnerhaus“ an der Niederwaldstraße in Einsiedel. Und er ist offenbar beliebt. Gäste im Lokal fragen neugierig am kleinen Ausgabefenster, was denn nächste Woche auf der Speisekarte steht und ob man auch mit Familienfeiern vorbeikommen kann.
