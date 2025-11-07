Waldemar Cierpinski zu Gast in Chemnitz

Im Wasserschloß Klaffenbach plaudert der erfolgreiche Leichtathlet am 9. November aus seinem Leben.

Chemnitz. Waldemar Cierpinski zählt zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der deutschen Leichtathletikgeschichte. Der zweifache Olympiasieger im Marathonlauf wurde zu DDR-Zeiten mehrfach geehrt und hat auch nach der Wiedervereinigung nichts von seiner Strahlkraft verloren. 1976 errang der heute 75-Jährige bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille im Marathon. Vier Jahre später wiederholte er diesen Triumph und schrieb damit Sportgeschichte: Neben dem Äthiopier Abebe Bikila und dem Kenianer Eliud Kipchoge gehört Cierpinski zu den wenigen Athleten, die zweimal olympisches Gold über die klassische Marathondistanz erringen konnten. Ein besonderer Moment seiner Karriere war die Schlussfeier der Olympischen Spiele 1980, bei der Cierpinski als Fahnenträger der DDR-Mannschaft auftrat. Im Wasserschloß Klaffenbach wird die Sportikone am 9. November um 19.30 Uhr in der Veranstaltungsreihe „hautnah! – Die Talkshow“ aus seinem Leben erzählen. (gp) Foto: imago images/opokupix/Archiv

