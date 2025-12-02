MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wann in Lichtenau die Weihnachtsbäume fliegen und wo die Wirtschaft neue Impulse findet

Weihnachtsbaumweitwurf, wie hier im Bild, soll es auch in Auerswalde geben.
Weihnachtsbaumweitwurf, wie hier im Bild, soll es auch in Auerswalde geben. Bild: Symbolfoto: Frank Hammerschmidt/dpa/Archiv
Weihnachtsbaumweitwurf, wie hier im Bild, soll es auch in Auerswalde geben.
Weihnachtsbaumweitwurf, wie hier im Bild, soll es auch in Auerswalde geben. Bild: Symbolfoto: Frank Hammerschmidt/dpa/Archiv
Chemnitz Umland
Wann in Lichtenau die Weihnachtsbäume fliegen und wo die Wirtschaft neue Impulse findet
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Januar wird in Lichtenau nicht nur eine Lesereihe fortgesetzt. Auch ein Treffen für Unternehmer soll neue Ideen für die Wirtschaft liefern und die Feuerwehr wirft mal den Häcksler an.

Lichtenau liest: Die Reihe „Lichtenau liest“ geht 2026 weiter. So will am 5. Januar um 17 Uhr Beate Düber an der Auerswalder Straße 2 B am beleuchteten Traktor der Firma Newtec sein, um Geschichten wie etwa „Die fürchterlichen fünf“ vorzustellen. Fortsetzungen der Reihe soll es am 3. und 17. März um 17 Uhr in an der Bahnhofstraße 9...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
1 min.
Lichtenau sorgt am 6. Dezember für doppelte Freude
Der Weihnachtsmarkt an der Oberschule Lichtenau lockte auch in den vergangenen Jahren viele Gäste an.
Ein Weihnachtsmarkt an der Oberschule Lichtenau öffnet am 6. Dezember seine Pforten. Sowohl in Innenräumen als auch an der frischen Luft gibt es dabei viel Adventsstimmung.
Uwe Rechtenbach
06.12.2025
4 min.
„Fühlen uns überfordert“: Sportvereine in Lichtenau wehren sich gegen komplizierte Abrechnung
In Oberlichtenau wird in der Turnhalle an der Oberschule der Tischtennis-Nachwuchs trainiert. Das soll künftig nicht mehr ohne Gebühren möglich sein.
Die Gemeinderäte von Lichtenau haben sich in ihrer jüngsten Sitzung vorerst gegen den Beschluss zur Einführung von Gebühren für die Nutzung von Sportstätten in ihrer Gemeinde entschieden. Das waren die Gründe.
Uwe Rechtenbach
11:30 Uhr
3 min.
Zwickauer Weihnachtszirkus: Zwei Akrobaten und die Sache mit den Zähnen
Abel Dominguez und Yanet Gonzalez in der Pause zwischen zwei Vorstellungen.
Was das Duo Life während des Zwickauer Weihnachtszirkus hoch oben in der Luft tatsächlich bietet, erschließt sich erst bei ganz genauem Hinschauen. Weshalb Zähne die wichtigste Rolle spielen.
Torsten Piontkowski
30.12.2025
4 min.
„Das kann nur ein Schildbürgerstreich sein“: Jürgen Schmidt und seine Breitband-Odyssee in Rochlitz
Langsames Internet trotz Glasfaserkabel vor der Haustür: Jürgen Schmidt wartet seit vier Jahren auf einen Breitbandanschluss für sein Mehrfamilienhaus in Rochlitz.
Jürgen Schmidt hat den Überblick verloren: Seit vier Jahren kämpft er um Glasfaser für sein Haus in Rochlitz. Verschiedene Unternehmen sind beteiligt, doch der Anschluss bleibt in weiter Ferne.
Julia Czaja
11:31 Uhr
3 min.
Einkaufen zu Silvester: Wie lange haben Rewe, Aldi, Lidl und Co. in Sachsen geöffnet?
Wer am 31. Dezember in Sachsen einkaufen möchte, sollte teilweise die Öffnungszeiten nochmals im Netz checken. (Archiv)
Sie müssen am Mittwoch kurz vorm Jahreswechsel noch mal in schnell den Supermarkt? Dann sollten Sie diese Öffnungszeiten kennen.
Patrick Hyslop
30.12.2025
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel