Warum eine Karl May-Erzählung eigentlich ein anderer Schriftsteller geschrieben hat: Denkmal in Taura würdigt August Peters

Chemnitz Umland
Taura setzt ein Zeichen der Erinnerung. Der Gedenkstein für August Peters wechselt zum Marktplatz und stellt die Frage nach dem Erbe eines Revolutionärs. Zur Einweihung wird ein Nachfahre erwartet.
Da steht er schon: ein großer Felsbrocken mit dem Namen August Peters 1817-1864. Ein Denkmal für einen in Taura geborenen Schriftsteller, der in Vergessenheit geraten war. Bisher stand der Stein vor der ehemaligen Schule. Am 9. November soll es am Marktplatz mit einem kleinen Programm neu eingeweiht werden. „Mit der Umsetzung des Gedenksteins...
