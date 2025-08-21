Was schmeckt in Chemnitz? Auf ein Bier mit Karsten Zinsik

Karsten Zinsik ist diplomierter Bier-Sommelier. Auch wenn er noch den Hauptwohnsitz in Chemnitz hat, ist er mehr in München anzutreffen. Mit der Bierkultur in Chemnitz kennt er sich trotzdem gut aus.

Es ist noch nicht so lange her, als Karsten Zinsik seine Liebe zu besonderen Biersorten entdeckte und daraus auch gleich eine nebenberufliche Tätigkeit entwickelte. „Es war ein Erweckungserlebnis", sagt er. 2017 hatte ihn ein Freund überredet, mit ihm zu einem Bierfestival im tschechischen Teplice zu fahren. Zum ersten Mal trank er ein IPA....