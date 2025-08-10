Was verschlägt einen erzgebirgischen Michelin-Sternekoch in ein ehemaliges Autohaus in Neukirchen?

Sternekoch Benjamin Unger kommt am 16. August für ein besonderes Event nach Neukirchen. Im Gepäck hat er eine Auswahl erzgebirgischer Rezepte – allerdings in neuer Version. Wie schmeckt das Erzgebirge?

Drei Stunden wird das Fünf-Gänge-Menü von Benjamin Unger am 16. August in Neukirchen dauern. Über ein Jahr hat der Auer Michelin-Sternekoch die Gerichte des Abends in seinem Kopf geplant. „In dem Essen steckt viel Nachdenken und Ausprobieren. Manche Ideen habe ich verworfen. Die besten schaffen es aber auf die Teller", sagt Unger.