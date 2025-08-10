Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Was verschlägt einen erzgebirgischen Michelin-Sternekoch in ein ehemaliges Autohaus in Neukirchen?

Michelin-Sternekoch Benjamin Unger kommt mit einem besonderen Fünf-Gänge-Menü nach Neukirchen.
Michelin-Sternekoch Benjamin Unger kommt mit einem besonderen Fünf-Gänge-Menü nach Neukirchen. Bild: Georg Ulrich Dostmann/Archiv
Michelin-Sternekoch Benjamin Unger kommt mit einem besonderen Fünf-Gänge-Menü nach Neukirchen.
Michelin-Sternekoch Benjamin Unger kommt mit einem besonderen Fünf-Gänge-Menü nach Neukirchen. Bild: Georg Ulrich Dostmann/Archiv
Chemnitz Umland
Was verschlägt einen erzgebirgischen Michelin-Sternekoch in ein ehemaliges Autohaus in Neukirchen?
Redakteur
Von Julia Grunwald
Sternekoch Benjamin Unger kommt am 16. August für ein besonderes Event nach Neukirchen. Im Gepäck hat er eine Auswahl erzgebirgischer Rezepte – allerdings in neuer Version. Wie schmeckt das Erzgebirge?

Drei Stunden wird das Fünf-Gänge-Menü von Benjamin Unger am 16. August in Neukirchen dauern. Über ein Jahr hat der Auer Michelin-Sternekoch die Gerichte des Abends in seinem Kopf geplant. „In dem Essen steckt viel Nachdenken und Ausprobieren. Manche Ideen habe ich verworfen. Die besten schaffen es aber auf die Teller“, sagt Unger. Erst im...
