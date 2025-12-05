Weihnachtskonzert der Chemnitzer Amy-Winehouse-Interpretin im Kraftverkehr

Lisa Hulinsky gibt der 2011 verstorbenen Amy Winehouse wieder eine Stimme. Am 12. Dezember tritt sie mit dem Gitarristen der Soul-Ikone auf.

Im Mittelpunkt einer Amy-Winehouse-Show im Chemnitzer Kraftverkehr wird erneut die Chemnitzer Sängerin Lisa Hulinsky stehen – allerdings nicht allein. Gitarrist Robin Banerjee, der oft mit Amy Winehouse auftrat, wird das Konzert begleiten. Entstanden ist der Kontakt laut eine Mitteilung des Veranstalters über den Produzenten und Musiker Ashley...