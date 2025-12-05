Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Weihnachtskonzert der Chemnitzer Amy-Winehouse-Interpretin im Kraftverkehr

Amy-Winehouse-Interpretin Lisa Hulinsky neben Produzent Ashley Slater.
Amy-Winehouse-Interpretin Lisa Hulinsky neben Produzent Ashley Slater. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Amy-Winehouse-Interpretin Lisa Hulinsky neben Produzent Ashley Slater.
Amy-Winehouse-Interpretin Lisa Hulinsky neben Produzent Ashley Slater. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Weihnachtskonzert der Chemnitzer Amy-Winehouse-Interpretin im Kraftverkehr
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lisa Hulinsky gibt der 2011 verstorbenen Amy Winehouse wieder eine Stimme. Am 12. Dezember tritt sie mit dem Gitarristen der Soul-Ikone auf.

Im Mittelpunkt einer Amy-Winehouse-Show im Chemnitzer Kraftverkehr wird erneut die Chemnitzer Sängerin Lisa Hulinsky stehen – allerdings nicht allein. Gitarrist Robin Banerjee, der oft mit Amy Winehouse auftrat, wird das Konzert begleiten. Entstanden ist der Kontakt laut eine Mitteilung des Veranstalters über den Produzenten und Musiker Ashley...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:03 Uhr
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
07.11.2025
4 min.
Endlich Wochenende in Chemnitz: Warten auf den Weihnachtsbaum, Stricken oder Feiern?
LaFee kommt am Wochenende nach Chemnitz. Davor kann in Limbach-Oberfrohna gestrickt werden.
Kaum etwas hilft besser gegen den grauen Herbst als bunte Veranstaltungen. Neben dem Großen Preis von Sachsen gibt es am Wochenende unter anderem queere Partys, die Kinder-Uni und LaFee zu erleben.
Elisa Leimert
19:32 Uhr
3 min.
Schüler gegen Wehrpflicht - Tausende Teilnehmer bei Streik
In Dresden begann der Protest um 10.00 Uhr.
Bundesweit setzen junge Menschen mit den Demonstrationen ein Zeichen gegen die Wehrpflicht. In Sachsen beteiligen sich Tausende an den Aktionen.
13:30 Uhr
1 min.
Stillste und zugleich lauteste Weihnachtsparty im Chemnitzer Kraftverkehr
Mit kabellosen Kopfhörern kann jedermann entscheiden, welcher Sound das Herz im Takt der Lichter schlagen lässt. Was noch geboten wird.
Lutz Kirchner
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
19:27 Uhr
2 min.
Bestatter schiebt totem Mann Bußgeld für Tempovergehen unter
Dem beschuldigten Bestatter droht eine lange Haftstrafe. (Symbolbild)
Um ein Knöllchen loszuwerden, greift eine Bestattungsfirma in Portugal laut Justiz zu einem dreisten Trick. Der Betrugsversuch fliegt aber auf - dem Beschuldigten droht nun eine lange Haftstrafe.
Mehr Artikel