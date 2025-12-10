MENÜ
  Maßgefertigte Instrumente aus Chemnitz: Wie Ashley Slater zu seiner Posaune kam

Maßgefertigte Instrumente aus Chemnitz: Wie Ashley Slater zu seiner Posaune kam
Von Elisa Leimert
„Funky B-Bone“ heißt Ashley Slaters neue Bass-Posaune. Ein Chemnitzer Instrumentenbauer hat sie von Hand gefertigt, setzte jeden Wunsch des Musikers um. Dabei ist auch eine Freundschaft entstanden.

Die Werkstatt der Chemnitzer Meisterinstrumente Kroning an der Kauffahrtei steht voll mit Blasinstrumenten. Manche funkeln wie neu, wenn die Sonne im richtigen Winkel durchs Fenster scheint. Anderen sieht man ihr Alter an. Sie sind hier zur Reparatur. Im Hintergrund läuft Weihnachtsmusik. Ashley Slater stimmt dazu spontan ein festliches Lied mit...
