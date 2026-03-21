Wen diese Chemnitzer Buch-Fanatikerin auf der Leipziger Buchmesse alles trifft

Seit 2012 betreibt Anett Künzel einen Buch-Blog. So wurde sie Teil einer deutschlandweiten Community – die sie auch auf der Leipziger Buchmesse trifft.

Bücher sind ihre Leidenschaft. Diese Leidenschaft teilt sie mit der Welt seit fast 15 Jahren auf ihrem Internet-Blog „Anetts Bücherwelt“. Die Rede ist von Anett Künzel. „Jeder liest Bücher anders“, sagt sie. Deshalb suche sie den Austausch mit anderen Lesern. „Das macht mir am meisten Spaß.“ Für den Austausch ist sie auch auf die...