MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wen diese Chemnitzer Buch-Fanatikerin auf der Leipziger Buchmesse alles trifft

Anett Künzel besucht von Donnerstag bis Sonntag die Buchmesse in Leipzig.
Anett Künzel besucht von Donnerstag bis Sonntag die Buchmesse in Leipzig. Foto: Anett Künzel
Anett Künzel besucht von Donnerstag bis Sonntag die Buchmesse in Leipzig.
Anett Künzel besucht von Donnerstag bis Sonntag die Buchmesse in Leipzig. Foto: Anett Künzel
Chemnitz
Wen diese Chemnitzer Buch-Fanatikerin auf der Leipziger Buchmesse alles trifft
Von Silas Andrick
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 2012 betreibt Anett Künzel einen Buch-Blog. So wurde sie Teil einer deutschlandweiten Community – die sie auch auf der Leipziger Buchmesse trifft.

Bücher sind ihre Leidenschaft. Diese Leidenschaft teilt sie mit der Welt seit fast 15 Jahren auf ihrem Internet-Blog „Anetts Bücherwelt“. Die Rede ist von Anett Künzel. „Jeder liest Bücher anders“, sagt sie. Deshalb suche sie den Austausch mit anderen Lesern. „Das macht mir am meisten Spaß.“ Für den Austausch ist sie auch auf die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:33 Uhr
2 min.
Trump: ICE-Beamte am Montag an Flughäfen im Einsatz
US-Präsident Trump will, dass Beamte der umstrittenen Behörde ICE sich um die Sicherheit an Flughäfen kümmern. (Archivbild)
Seit Wochen fehlt die Finanzierung für das US-Heimatschutzministerium - das verursacht auch lange Wartezeiten an Flughäfen. Nun macht der Präsident Ernst. Unklar bleibt, was er damit bezwecken will.
20.03.2026
5 min.
Wolfram Weimer und der Kulturkampf gegen Windmühlen: Wie links ist diese Leipziger Buchmesse?
Bücher von Penguin auf der Leipziger Buchmesse: Wühltisch mit Kartenlesegerät?
Dank der Buh-Rufe zum Auftakt gibt es viel mediales Getöse um die aktuelle Buchmesse. Doch die zeigt sich vor allem unpolitisch und unterhaltsam.
Tim Hofmann
16:30 Uhr
3 min.
Nach 31 Jahren auf dem Bau und schwerer Krankheit: Klingenthaler findet neue Chance im Ordnungsamt
Müllprobleme, Parksünder, Spielplatzsauberkeit: Das sind die Themen, um die sich Jan Müller als Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal kümmert.
Jan Müller ist seit Herbst Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal - und in diesem Beruf oft mit Bürgern in Kontakt. Wer ist der Mann, der sich jetzt in Klingenthal um Ordnung kümmert?
Tino Beyer
07:12 Uhr
4 min.
Großprojekt im Erzgebirge: Unternehmen investiert fast acht Millionen Euro in neue Halle
Hallen-Neubau in Stützengrün: Zum Richtfest beim Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich wurde vor dem Objekt eine Richtkrone hochgezogen.
Im Stützengrüner Gewerbegebiet errichtet das Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich eine neue und 3600 Quadratmeter große Umschlaghalle. Damit soll die Logistik verbessert werden. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.
Irmela Hennig
19.03.2026
2 min.
Leipziger Buchmesse öffnet für Besucherinnen und Besucher
Die Leipziger Buchmesse öffnet am Donnerstag für die Besucher.
Die Leipziger Buchmesse lädt Literaturfans zum Frühlingstreffen der Branche. Der Festakt zur Eröffnung am Vorabend war von Protesten geprägt.
14:40 Uhr
2 min.
Tierärzte finden 26 Haargummis in Katzenmagen
Einer Katze in Florida stand nach dem Verzehr von 26 Haargummis die Einschläferung bevor. (Symbolbild)
In Florida wird eine Katze mit einem Darmverschluss in eine Klinik eingeliefert. Erst während der Notoperation wird klar, warum.
Mehr Artikel