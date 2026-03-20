Wolfram Weimer und der Kulturkampf gegen Windmühlen: Wie links ist diese Leipziger Buchmesse?

Dank der Buh-Rufe zum Auftakt gibt es viel mediales Getöse um die aktuelle Buchmesse. Doch die zeigt sich vor allem unpolitisch und unterhaltsam.

Die Leipziger Buchmesse ist 2026 Lyx. Bereits wenige Stunden nach Eröffnung mussten Security-Menschen den Massen-Ansturm auf den kuschelfarbenen Verkaufsstand dieses Verlages in einer episch langen Schlange bändigen. Die Leipziger Buchmesse ist 2026 Lyx. Bereits wenige Stunden nach Eröffnung mussten Security-Menschen den Massen-Ansturm auf den kuschelfarbenen Verkaufsstand dieses Verlages in einer episch langen Schlange bändigen.