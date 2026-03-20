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Bücher von Penguin auf der Leipziger Buchmesse: Wühltisch mit Kartenlesegerät?
Bücher von Penguin auf der Leipziger Buchmesse: Wühltisch mit Kartenlesegerät? Foto: Tim Hofmann
Solidarisch: S. Fischer.
Solidarisch: S. Fischer. Foto: Tim Hofmann
Besucherinnen schauen sich am Stand des Lyx-Verlages um.
Besucherinnen schauen sich am Stand des Lyx-Verlages um. Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Bücher von Penguin auf der Leipziger Buchmesse: Wühltisch mit Kartenlesegerät?
Bücher von Penguin auf der Leipziger Buchmesse: Wühltisch mit Kartenlesegerät? Foto: Tim Hofmann
Solidarisch: S. Fischer.
Solidarisch: S. Fischer. Foto: Tim Hofmann
Besucherinnen schauen sich am Stand des Lyx-Verlages um.
Besucherinnen schauen sich am Stand des Lyx-Verlages um. Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Kultur
Wolfram Weimer und der Kulturkampf gegen Windmühlen: Wie links ist diese Leipziger Buchmesse?
Redakteur
Von Tim Hofmann
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Dank der Buh-Rufe zum Auftakt gibt es viel mediales Getöse um die aktuelle Buchmesse. Doch die zeigt sich vor allem unpolitisch und unterhaltsam.

Die Leipziger Buchmesse ist 2026 Lyx. Bereits wenige Stunden nach Eröffnung mussten Security-Menschen den Massen-Ansturm auf den kuschelfarbenen Verkaufsstand dieses Verlages in einer episch langen Schlange bändigen.
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