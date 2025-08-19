Weniger Lkw-Lärm in Oberlichtenau: Wie ein Chemiewerk das schaffen will

Chemnitz Umland
Tunap kündigt ein Logistikzentrum in Oberlichtenau an. Der Lkw-Verkehr soll dadurch in der Bahnhofstraße sinken. Anwohner fordern seit Jahren Lösungen. Jetzt gibt es dazu ein Angebot.
Pro Tag parken etwa 30 Laster in der Bahnhofstraße, um das Chemieunternehmen Tunap in Oberlichtenau anzusteuern. Der Aerosolspezialist fertigt Aerosole, Schmierstoffe und Reiniger für industrielle und technische Anwendungen. Das ist schon seit Jahrzehnten so, weil Zulieferer nicht genügend Platz auf dem Firmengelände haben – früher die...
