Wenn die globale Klimakrise plötzlich in einem Chemnitzer Gerichtssaal zum zentralen Thema wird

Im Prozess gegen drei Akteure der Klimabewegung „Letzte Generation“ ging es eigentlich um eine Nötigung. Der Anklagepunkt geriet allerdings in den Hintergrund. Was sind das für Menschen, die für ihren Kampf gegen den Klimawandel bewusst eine Verurteilung in Kauf nehmen?

Es ist der bisher heißeste Tag des Jahres. Das Thermometer wird auf bis zu 35 Grad Celsius steigen. Und ausgerechnet jetzt wird vor dem Amtsgericht Chemnitz die Straßenblockade der Klimabewegung „Letzte Generation" vom Juli 2023 verhandelt.