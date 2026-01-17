MENÜ
  • „Wie viel haben Sie auf dem Konto?“ Was Schüler einer Chemnitzer Brennpunktschule von MP Kretschmer wissen wollen

Eine halbe Stunde lang stellte sich Ministerpräsident Michael Kretschmer den Fragen der Kinder und Jugendlichen von der Unteren Luisenschule.
Kretschmer nahm während der Mittagspause an einem Tisch im Erdgeschoss-Gang Platz und wurde von den Schülern umringt. Abwechselnd nahmen sie Platz, um Fragen zu stellen.
Rund 61 Prozent der Kinder und Jugendlichen an der Unteren Luisenschule haben eine Migrationsgeschichte. Die Demokratiegruppe der Schule bekam 2025 den Chemnitzer Friedenspreis.
Chemnitz
„Wie viel haben Sie auf dem Konto?“ Was Schüler einer Chemnitzer Brennpunktschule von MP Kretschmer wissen wollen
Von Benjamin Lummer
Michael Kretschmer hat sich an der Unteren Luisenschule Fragen der Kinder und Jugendlichen gestellt. Es ging ums Geld, Rechtsextremismus und Schulnoten. Eine Antwort dürfte vielen Schülern nicht gefallen haben.

Das Mädchen ist alles andere als verschüchtert. Als eine der ersten setzt sie sich an den Tisch, direkt gegenüber von Michael Kretschmer. „Wir alt sind Sie?“ Der Ministerpräsident fragt zurück. „Was denkst du?“ Kurzes Überlegen: „34?“ Dafür bekommt das Kind einen Faustcheck, über so eine Schätzung freut sich ein 50-Jähriger...
Mehr Artikel