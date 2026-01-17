„Wie viel haben Sie auf dem Konto?“ Was Schüler einer Chemnitzer Brennpunktschule von MP Kretschmer wissen wollen

Chemnitz
Michael Kretschmer hat sich an der Unteren Luisenschule Fragen der Kinder und Jugendlichen gestellt. Es ging ums Geld, Rechtsextremismus und Schulnoten. Eine Antwort dürfte vielen Schülern nicht gefallen haben.
Das Mädchen ist alles andere als verschüchtert. Als eine der ersten setzt sie sich an den Tisch, direkt gegenüber von Michael Kretschmer. „Wir alt sind Sie?“ Der Ministerpräsident fragt zurück. „Was denkst du?“ Kurzes Überlegen: „34?“ Dafür bekommt das Kind einen Faustcheck, über so eine Schätzung freut sich ein 50-Jähriger...
