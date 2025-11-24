Woher kommen Adorfs Traditionen? Erzgebirgsort feiert seine Geschichte mit einzigartiger Ausstellung

Seit 20 Jahren gibt es den Verein für Orts- und Heimatgeschichte. Das Jubiläum wird mit einer eigenen Ausstellung gefeiert. Sie erklärt auch die Geschichte hinter bekannten Ortstraditionen.

Sein 20-jähriges Jubiläum begeht der Verein für Orts- und Heimatgeschichte Adorf in diesem Jahr mit einer eigenen Ausstellung im Vereinshaus. Im Fokus steht unter anderem die bekannte Weihnachtspyramide. Mit der Vereinsgründung im Jahr 2005 wurde mit dem Bau der Pyramide begonnen, drei Jahre später wurde sie fertiggestellt. „Seitdem gibt es...