Wohnen im Miniaturformat: Limbacher Esche-Museum eröffnet neue Weihnachtsausstellung

Chemnitz Umland
Ab Donnerstag gibt es im Esche-Museum die neue Weihnachtsausstellung zu sehen. Sie würdigt die Arbeit eines berühmten Erzgebirgers.
Es weihnachtet im Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna: Unter dem Titel „Moderne Zeiten in der Puppenstube“ präsentiert das Museum vom 28. November bis 22. Februar 2026 seine diesjährige Weihnachtsausstellung. Im Mittelpunkt stehen Puppenhäuser und Möbel, die den modernen Wohnstil des 20. Jahrhunderts im Miniaturformat widerspiegeln....
