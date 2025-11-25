Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wohnen im Miniaturformat: Limbacher Esche-Museum eröffnet neue Weihnachtsausstellung

Die Puppenstuben-Sammlung von Elke Kramer wird in diesem Jahr im Esche-Museum ergänzt.
Die Puppenstuben-Sammlung von Elke Kramer wird in diesem Jahr im Esche-Museum ergänzt. Bild: S. Hofmann/Archiv
Die Puppenstuben-Sammlung von Elke Kramer wird in diesem Jahr im Esche-Museum ergänzt.
Die Puppenstuben-Sammlung von Elke Kramer wird in diesem Jahr im Esche-Museum ergänzt. Bild: S. Hofmann/Archiv
Chemnitz Umland
Wohnen im Miniaturformat: Limbacher Esche-Museum eröffnet neue Weihnachtsausstellung
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab Donnerstag gibt es im Esche-Museum die neue Weihnachtsausstellung zu sehen. Sie würdigt die Arbeit eines berühmten Erzgebirgers.

Es weihnachtet im Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna: Unter dem Titel „Moderne Zeiten in der Puppenstube“ präsentiert das Museum vom 28. November bis 22. Februar 2026 seine diesjährige Weihnachtsausstellung. Im Mittelpunkt stehen Puppenhäuser und Möbel, die den modernen Wohnstil des 20. Jahrhunderts im Miniaturformat widerspiegeln....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
16:45 Uhr
4 min.
Die Drohmails des "Schweinetreffs": Polizei hebt Gruppe aus
Die Drohmails lösten große Polizeieinsätze aus - etwa im Mai 2024 in Essen. (Archivbild)
Mutmaßlich war es die Lust am Schrecken anderer - ein Staatsanwalt nennt es "asozial": Ermittler nehmen eine Gruppe ins Visier, die mit falschen Drohungen bundesweit die Polizei in Atem hielt.
Andrea Löbbecke und Jenny Tobien, dpa
14.10.2025
2 min.
DDR-Erfindungen im Fokus: Limbach-Oberfrohnaer Esche-Museum wird Teil einer ZDF-Doku
Maschine aus vergangener Zeit: Mit der Malimo 500 schafft es das Esche-Museum ins ZDF.
Unter dem Motto „Mangel macht erfinderisch“ strahlt das ZDF eine Dokumentation mit speziellen Entwicklungen der DDR aus. Einer der Drehplätze war das Esche-Museum.
Julia Grunwald
05.11.2025
2 min.
Limbach-Oberfrohna: Stadtrat beschließt höhere Eintrittspreise für Kultur und Freizeit
Unter anderem der Besuch des Esche-Museums wird zukünftig teurer.
Der Museums- und Tierparkbesuch sowie die Nutzung der Stadtbibliothek werden teurer. In einigen Fällen jedoch nicht so hoch wie ursprünglich geplant.
Julia Grunwald
16:44 Uhr
1 min.
Auto fängt auf A72 bei Reichenbach Feuer
Die Kameraden der Feuerwehr haben fast drei Stunden lang den brennenden Pkw gelöscht. (Symbolbild)
Es kommt zu einer plötzlichen Panne, die einen stundenlangen Feuerwehreinsatz auslöst und eine Auffahrt lahmlegt. Die betroffene Autofahrerin kommt mit dem Schrecken davon.
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
Mehr Artikel