„Yumi Kitchen“ in Chemnitz: Mit koreanischen Burgern zu Star-Koch Tim Raue?

Das kleine Lokal in der Innenstadt hat bei einer Abstimmung von Uber Eats in Sachsen gewonnen und hofft nun auf das Finale. Die Betreiber sind erst vor drei Jahren gestartet und bereits expandiert.

Es ist die „Dann mache ich es eben selbst“-Geschichte. Und offenbar eine erfolgreiche, die Thi Hong Nhi Nguyen und Manh Bao Nguyen schreiben. Die beiden betreiben das kleine Restaurant „Yumi Kitchen“ am Wall. Und das macht sich nun Hoffnungen auf einen Auftritt vor Star-Koch Tim Raue. Es ist die „Dann mache ich es eben selbst“-Geschichte. Und offenbar eine erfolgreiche, die Thi Hong Nhi Nguyen und Manh Bao Nguyen schreiben. Die beiden betreiben das kleine Restaurant „Yumi Kitchen“ am Wall. Und das macht sich nun Hoffnungen auf einen Auftritt vor Star-Koch Tim Raue.