„Zeit“-Journalistin Rieke Havertz zu Gast im Kaßberg-Gefängnis

Zurück aus der Winterpause: Am 31. Januar liest die USA-Expertin im Gedenkort Kaßberg aus ihrem neuen Buch. Was sie von Trump und Amerikas Zukunft hält.

Der Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis lädt für Samstag, den 31. Januar 2026, um 19 Uhr zur ersten Abendveranstaltung des Jahres ein. In Kooperation mit Bookcorner(n) Chemnitz und dem Deutsch-Amerikanischen Institut Sachsen präsentiert die „Zeit"-Redakteurin und USA-Expertin Rieke Havertz ihr Buch „Goodbye, Amerika?".