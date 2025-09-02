Zwei Tage voller Sonderfahrten: Das wird zum Jubiläum der Zwönitztalbahn zwischen Chemnitz und Aue geboten

Eisenbahnbegeisterte aufgepasst: Chemnitz wird zum Ausgangspunkt spannender Sonderfahrten mit Dampf- und Dieselloks. Das Programm reicht bis nach Aue – und noch weiter.

Entlang der Zugstrecke Chemnitz–Aue wird am Wochenende viel geboten. Für die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der Verbindung gibt es Sonderfahrten und Veranstaltungen an den Haltepunkten. Eine Tageskarte für die Sonderfahrten kostet 25 Euro (5 Euro für Kinder) und gilt auch für die regulären City-Bahnen.