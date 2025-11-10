Zwei Verletzte nach Küchenbrand auf dem Chemnitzer Sonnenberg

Das Feuer war am Sonntagabend ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig retten.

Zwei 24-Jährige sind am Sonntag in der Tschaikowskistraße auf dem Chemnitzer Sonnenberg bei einem Brand verletzt worden. Das Feuer brach am Abend in der Küche der beiden Männer aus. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnten sich die 24-Jährigen aus der Wohnung ins Freie retten, wie eine Polizeisprecherin gegenüber der „Freien...