120.000 Euro Sachschaden: Unbekannte zerkratzen Autos auf Hotelparkplatz im Erzgebirge

Nachts unweit von Crottendorf: Mit einem spitzen Gegenstand werden an 14 Fahrzeugen Fahrer- und Beifahrerseiten sowie Motorhauben beschädigt. Die Polizei geht ersten Hinweisen nach.

Ein Gesamtsachschaden von rund 120.000 Euro haben unbekannte Täter am Wochenende auf einem Hotelparkplatz bei Crottendorf an abgestellten Fahrzeugen angerichtet. Nach Informationen der Polizeidirektion Chemnitz kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Hotelparkplatz an der Wolfner Mühle an insgesamt 14 Fahrzeugen zu...