  • 15 Millionen Euro für Plattenbaugebiet im Erzgebirge: Diese Sorgen treiben die Bewohner um

Leerstand, Überalterung, Migration und kulturelle Spannungen gehören zu den Herausforderungen im Barbara-Uthmann-Ring (Foto) und angrenzenden Adam-Ries-Gebiet in Annaberg-Buchholz.
Leerstand, Überalterung, Migration und kulturelle Spannungen gehören zu den Herausforderungen im Barbara-Uthmann-Ring (Foto) und angrenzenden Adam-Ries-Gebiet in Annaberg-Buchholz. Bild: Ronny Küttner
Oberbürgermeister Rolf Schmidt (FWG) ist im überfüllten Begegnungszentrum „Zur Spitze“ mit zahlreichen Bewohnern ins Gespräch gekommen.
Oberbürgermeister Rolf Schmidt (FWG) ist im überfüllten Begegnungszentrum „Zur Spitze“ mit zahlreichen Bewohnern ins Gespräch gekommen. Bild: Sebastian Paul
Vor der Diskussionsrunde hat Bauamtsleiter Christian Uhlig den Gästen das Konzept zur Entwicklung der Plattenbaugebiete vorgestellt.
Vor der Diskussionsrunde hat Bauamtsleiter Christian Uhlig den Gästen das Konzept zur Entwicklung der Plattenbaugebiete vorgestellt. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
15 Millionen Euro für Plattenbaugebiet im Erzgebirge: Diese Sorgen treiben die Bewohner um
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt Annaberg-Buchholz hat zu einer Bürgerversammlung das Konzept zur Entwicklung des Barbara-Uthmann-Rings und Adam-Ries-Gebiets vorgestellt. Diskutiert wurde aber vor allem über zwei Themen: Sicherheit und Migration.

Das Interesse ist groß an den 15-Millionen-Euro-Plänen der Stadt Annaberg-Buchholz. Diese Summe soll bis 2040 in den Barbara-Uthmann-Ring und das Adam-Ries-Gebiet investiert werden, um die Plattenbaugebiete attraktiver und lebendiger zu gestalten. Leerstand, Überalterung, aber auch Migration und kulturelle Spannungen gehören zu den...
