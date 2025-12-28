2025 verstorben: Von wem das Erzgebirge dieses Jahr Abschied nehmen musste

Wir mussten Abschied nehmen (im Uhrzeigersinn von oben links): Gerda Agten, Herbert Ischt, Traute Gruner und Andreas Roscher. Bild: Felix Matuschek, Marcel Weidlich, Maria Hopp Thomas Fritzsch

Gerda Agten bei der Erzgebirgsweihnacht 2019. Bild: Felix Matuschek/Archiv

Henry Solbrig (l.) und Manfred Meyer wurden Ende 2007 von damaligen Landrat Karl Matko (r.) als Bürgermeister verabschiedet. Bild: Wolfgang Freund/Archiv

Peter Rehr, hier bei einer Ausstellung in Lauter 2014, hielt das Erzgebirge mit seiner Malerei fest. Bild: Ralf Wendland

Foto mit Seltenheitswert: Heinz Fischer mit Schlips und Anzug. Am 16. Juli ist der ehemalige Bürgermeister von Thermalbad Wiesenbad gestorben. Bild: Bild: Jens Uhlig/Archiv

Andreas Roscher war das Gesicht des 1987 von ihm ins Leben gerufenen Neudorfer Fichtelberglaufs. Bild: Thomas Fritzsch/Archiv

Für die Künstlerin Traute Gruner stand der lichtertragende Engel als Sinnbild ihrer Kindheit und ihrer tiefen Verbundenheit zur Heimat. Bild: Maria Hopp/Archiv

Erhard Stiegler und seine Maschinen: Diese haben einen Ehrenplatz im Deutschen Enduro-Museum Zschopau bekommen. Bild: Thomas Fritzsch/Archiv

Herbert Ischt engagierte sich für den FC Erzgebirge Aue. Das Bild zeigt ihn im Jahr 2010 bei der Aufstiegsfeier. Bild: Marcel Weidlich/Archiv