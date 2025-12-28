2025 verstorben: Von wem das Erzgebirge dieses Jahr Abschied nehmen musste

Annaberg
Diese Erzgebirger hinterlassen ein Erbe, das über ihren Tod hinausreicht. Ihr Einsatz für ihre Heimat ist unvergessen. Eine Erinnerung an Künstler, Politiker, Sportler und Organisatoren.
Mit ihrem Engagement, ihrer Arbeit und ihrer Persönlichkeit haben sie das Leben vieler berührt. Im Laufe des Jahres sind Menschen gestorben, deren Namen und Geschichten mit der Heimat verbunden bleiben. Ein Rückblick auf jene, von denen wir Abschied nehmen mussten.
