2025 verstorben: Von wem das Erzgebirge dieses Jahr Abschied nehmen musste

Wir mussten Abschied nehmen (im Uhrzeigersinn von oben links): Gerda Agten, Herbert Ischt, Traute Gruner und Andreas Roscher.
Wir mussten Abschied nehmen (im Uhrzeigersinn von oben links): Gerda Agten, Herbert Ischt, Traute Gruner und Andreas Roscher. Bild: Felix Matuschek, Marcel Weidlich, Maria Hopp Thomas Fritzsch
Gerda Agten bei der Erzgebirgsweihnacht 2019.
Gerda Agten bei der Erzgebirgsweihnacht 2019. Bild: Felix Matuschek/Archiv
Henry Solbrig (l.) und Manfred Meyer wurden Ende 2007 von damaligen Landrat Karl Matko (r.) als Bürgermeister verabschiedet.
Henry Solbrig (l.) und Manfred Meyer wurden Ende 2007 von damaligen Landrat Karl Matko (r.) als Bürgermeister verabschiedet. Bild: Wolfgang Freund/Archiv
Peter Rehr, hier bei einer Ausstellung in Lauter 2014, hielt das Erzgebirge mit seiner Malerei fest.
Peter Rehr, hier bei einer Ausstellung in Lauter 2014, hielt das Erzgebirge mit seiner Malerei fest. Bild: Ralf Wendland
Foto mit Seltenheitswert: Heinz Fischer mit Schlips und Anzug. Am 16. Juli ist der ehemalige Bürgermeister von Thermalbad Wiesenbad gestorben.
Foto mit Seltenheitswert: Heinz Fischer mit Schlips und Anzug. Am 16. Juli ist der ehemalige Bürgermeister von Thermalbad Wiesenbad gestorben. Bild: Bild: Jens Uhlig/Archiv
Andreas Roscher war das Gesicht des 1987 von ihm ins Leben gerufenen Neudorfer Fichtelberglaufs.
Andreas Roscher war das Gesicht des 1987 von ihm ins Leben gerufenen Neudorfer Fichtelberglaufs. Bild: Thomas Fritzsch/Archiv
Für die Künstlerin Traute Gruner stand der lichtertragende Engel als Sinnbild ihrer Kindheit und ihrer tiefen Verbundenheit zur Heimat.
Für die Künstlerin Traute Gruner stand der lichtertragende Engel als Sinnbild ihrer Kindheit und ihrer tiefen Verbundenheit zur Heimat. Bild: Maria Hopp/Archiv
Erhard Stiegler und seine Maschinen: Diese haben einen Ehrenplatz im Deutschen Enduro-Museum Zschopau bekommen.
Erhard Stiegler und seine Maschinen: Diese haben einen Ehrenplatz im Deutschen Enduro-Museum Zschopau bekommen. Bild: Thomas Fritzsch/Archiv
Herbert Ischt engagierte sich für den FC Erzgebirge Aue. Das Bild zeigt ihn im Jahr 2010 bei der Aufstiegsfeier.
Herbert Ischt engagierte sich für den FC Erzgebirge Aue. Das Bild zeigt ihn im Jahr 2010 bei der Aufstiegsfeier. Bild: Marcel Weidlich/Archiv
Dieter Uhlmann zählte zu den Gründungsmitgliedern des Kunsthandwerkerverbandes und war später langjähriger Geschäftsführer.
Dieter Uhlmann zählte zu den Gründungsmitgliedern des Kunsthandwerkerverbandes und war später langjähriger Geschäftsführer. Bild: Tom Schulze/Archiv
Annaberg
2025 verstorben: Von wem das Erzgebirge dieses Jahr Abschied nehmen musste
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Diese Erzgebirger hinterlassen ein Erbe, das über ihren Tod hinausreicht. Ihr Einsatz für ihre Heimat ist unvergessen. Eine Erinnerung an Künstler, Politiker, Sportler und Organisatoren.

Mit ihrem Engagement, ihrer Arbeit und ihrer Persönlichkeit haben sie das Leben vieler berührt. Im Laufe des Jahres sind Menschen gestorben, deren Namen und Geschichten mit der Heimat verbunden bleiben. Ein Rückblick auf jene, von denen wir Abschied nehmen mussten.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Mehr Artikel