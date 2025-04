23-Jähriger nach Badeunfall im Erzgebirge querschnittsgelähmt: Freunde starten Spendenaufruf

Ein missglückter Rückwärts-Salto im Freizeitbad Greifensteine bei Geyer hat das Leben von Max Schäfer gravierend verändert. Nun wurde er erneut operiert. Doch es kommen noch andere Sorgen hinzu.

Ein missglückter Rückwärts-Salto im Freizeitbad Greifensteine bei Geyer hat schwerwiegende Folgen für einen jungen Chemnitzer. Knapp fünf Wochen nach dem Badeunfall wird der 23-jährige Max Schäfer weiter in einer Spezialklinik in Sachsen behandelt. „Er ist in dieser Woche erneut operiert worden“, sagt seine Schwester Aylin Schäfer. Um...