Die Polizei ermittelt wegen eines gestohlenen Pedelecs in Annaberg-Buchholz.
Die Polizei ermittelt wegen eines gestohlenen Pedelecs in Annaberg-Buchholz.
Annaberg
2710 Euro teures, mehrfach gesichertes Pedelec direkt am Erzgebirgsklinikum gestohlen
Redakteur
Von Jan Oechsner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Besitzer hatte sein Rad in einer gesicherten Fahrradbox abgestellt, doch die Langfinger hatten offenkundig einen Plan. Die Polizei ermittelt.

Das ist für einen Radfahrer und Besitzer eines 2710 Euro teuren Pedelecs eine böse Überraschung gewesen. Laut Angaben der Polizeidirektion hatte der 41-jährige Geschädigte sein Rad der Marke „Cube“ in eine gesicherte Abstellbox für Fahrräder auf dem Gelände des Erzgebirgsklinikums auf der Chemnitzer Straße abgestellt. Zudem, so die...
Mehr Artikel