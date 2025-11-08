Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Dirk Rückschloss
Bild: Dirk Rückschloss
Annaberg
31. Theaterball im Erzgebirge: Ausgelassene Stimmung, viel Musik und eine neue Hymne
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Theaterball weht am Wochenende ein Hauch von Glanz und Glamour à la Hollywood durch das Eduard-von-Winterstein-Theater. Mit einer Hommage an Annaberg-Buchholz.

Zu einer Hommage an Annaberg-Buchholz ist der 31. Theaterball des Fördervereines vom Eduard-von-Winterstein-Theater am Freitagabend avanciert. Auch wenn Regisseur Jan Holtappels seine unterhaltsame Geschichte um Hermine und ihren Vater Harald nach Hollywood verlagert hat. Am Ende begeisterte Annalena Oswald als Hermine den Saal mit ihrer Hymne...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
13:12 Uhr
4 min.
Polanski vor Beförderung - "Wenn Rouven sprechen will ..."
Borussia feiert den ersten Heimsieg der Saison.
Drei Siege, Derby-Triumph und ein entspannter Polanski: Wie Gladbachs Coach das Team formt und warum der Sportchef jetzt zum Gespräch bittet.
Morten Ritter, dpa
13.10.2025
2 min.
„Bühnengeflüster“ im Erzgebirge: Auf Entdeckungstour hinter der Bühne
Etwa 20 Gäste hat Theaterpädagogin Asia Schreiter am Sonntag an sonst verborgene Orte im Eduard-von-Winterstein-Theater geführt. Fortsetzung folgt.
Antje Flath
13:15 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Kommune erhöht Hundesteuer
In Thalheim wird die Hundesteuer erhöht. Dies wurde seit 2001 nicht mehr getan.
Hundehalter werden in Thalheim stärker zur Kasse gebeten. Doch es gibt auch Steuerbefreiungen. Welche?
Jan Oechsner
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
05.11.2025
1 min.
Annaberg-Buchholz: Theater und Mitteldeutscher Rundfunk bieten dem Singen eine Bühne
Am 15. November kann im Eduard-von-Winterstein-Theater gesungen werden.
Im Eduard-von-Winterstein-Theater können Freunde des gemeinsamen Singens auf andere treffen, denen der Gesang ebenso am Herzen liegt.
Uwe Rechtenbach
Mehr Artikel