31. Theaterball im Erzgebirge: Ausgelassene Stimmung, viel Musik und eine neue Hymne

Beim Theaterball weht am Wochenende ein Hauch von Glanz und Glamour à la Hollywood durch das Eduard-von-Winterstein-Theater. Mit einer Hommage an Annaberg-Buchholz.

Zu einer Hommage an Annaberg-Buchholz ist der 31. Theaterball des Fördervereines vom Eduard-von-Winterstein-Theater am Freitagabend avanciert. Auch wenn Regisseur Jan Holtappels seine unterhaltsame Geschichte um Hermine und ihren Vater Harald nach Hollywood verlagert hat. Am Ende begeisterte Annalena Oswald als Hermine den Saal mit ihrer Hymne...