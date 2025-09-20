500 Jahre Sankt Annen: Spektakuläre Funde und unentdeckte Orte

Annaberg
Eine Schatzkammer ohne Schatz, kegelnde Engel, mittelalterliche Schriften: Sachsens größte Hallenkirche der Spätgotik offenbart auch nach 500 Jahren noch Geheimnisse. Zeit, sie zu lüften.
Sie ist Wahrzeichen und Besuchermagnet der Stadt Annaberg-Buchholz: die Sankt Annenkirche. 1525 ist der imposante Bau vollendet worden, nachdem er 1519 bereits geweiht worden war. Anlass für die Kirchgemeinde, nach dem 500. Jubiläum der Weihe nun auch den 500. Jahrestag der Vollendung zu feiern. Mit einer Festwoche, die sich nicht nur um das...
