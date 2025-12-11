80.000 Euro für Inklusion: Erzgebirgskreis startet Projektförderung

Annaberg
Projekte zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen können ab sofort im Erzgebirgskreis gefördert werden. Doch wie wird entschieden, wer die Fördermittel erhält?
Ab sofort sind im Erzgebirgskreis Anträge auf Förderung von Projekten zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen möglich. Nach Angaben des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales, Gesundheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt stehen dafür im Jahr 2026 etwa 80.000 Euro zur Verfügung. Die Mittel sollen die gesellschaftliche Teilhabe...
