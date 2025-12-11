MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gefördert werden können auch Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit.
Gefördert werden können auch Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Gefördert werden können auch Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit.
Gefördert werden können auch Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Annaberg
80.000 Euro für Inklusion: Erzgebirgskreis startet Projektförderung
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Projekte zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen können ab sofort im Erzgebirgskreis gefördert werden. Doch wie wird entschieden, wer die Fördermittel erhält?

Ab sofort sind im Erzgebirgskreis Anträge auf Förderung von Projekten zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen möglich. Nach Angaben des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales, Gesundheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt stehen dafür im Jahr 2026 etwa 80.000 Euro zur Verfügung. Die Mittel sollen die gesellschaftliche Teilhabe...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
15:06 Uhr
6 min.
Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
Die Koalitionsspitzen präsentieren nach nächtlichen Beratungen Ergebnisse.
"Sichtbar und spürbar" - so sollen die schwarz-roten Reformen im neuen Jahr nach Aussage des Kanzlers werden. Millionen Menschen sollen betroffen sein: im Verkehr, bei der Rente, beim Bürgergeld.
Basil Wegener, Andreas Hoenig, Sascha Meyer und Christoph Trost, dpa
15:03 Uhr
3 min.
EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum. (Archivbild)
Weniger Bürokratie, mehr Klarheit: Die EZB will kleine Banken entlasten und Kapitalpuffer bündeln. Was bedeutet das für den Wettbewerb mit US-Banken?
26.09.2025
2 min.
„Lieblingsplätze für alle“ im Erzgebirge: Mittels Zuschüssen sollen 2026 Barrieren abgebaut werden
Mittels Zuschüssen soll die Barrierefreiheit im Erzgebirge erhöht werden.
Die Förderung von Barrierefreiheit in Sachsen geht weiter. 2026 stehen für den Erzgebirgskreis 324.500 Euro zur Verfügung. Besonders (aber nicht nur) Arzt- und Zahnarztpraxen könnten profitieren.
Jakob Nützler
28.11.2025
2 min.
Erzgebirgskreis: Arbeitslosenquote steigt auf 5,6 Prozent – Verarbeitendes Gewerbe und Verkauf besonders betroffen
Im November haben sich 670 Menschen direkt aus einer Erwerbstätigkeit arbeitslos gemeldet.
Die Agentur für Arbeit meldet mehr Arbeitslose im Erzgebirge. Der Anstieg betrifft vor allem das verarbeitende Gewerbe. Welche Branchen sind noch betroffen?
Holk Dohle
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel