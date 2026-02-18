MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ralf Schwan durchquerte bei seiner Wanderung vom Atlantik bis ans Mittelmeer auch die Hochgebirgswelt Nordspaniens.
Ralf Schwan durchquerte bei seiner Wanderung vom Atlantik bis ans Mittelmeer auch die Hochgebirgswelt Nordspaniens. Bild: Ralf Schwan
Mit eindrucksvollen Bildern lässt der Weltenbummler sein Publikum an einer Grenzerfahrung teilhaben.
Mit eindrucksvollen Bildern lässt der Weltenbummler sein Publikum an einer Grenzerfahrung teilhaben. Bild: Ralf Schwan
Der Abenteurer und seine Partnerin bewältigten die 850 Kilometer lange Tour in 44 Tagen.
Der Abenteurer und seine Partnerin bewältigten die 850 Kilometer lange Tour in 44 Tagen. Bild: Ralf Schwan
Ralf Schwan durchquerte bei seiner Wanderung vom Atlantik bis ans Mittelmeer auch die Hochgebirgswelt Nordspaniens.
Ralf Schwan durchquerte bei seiner Wanderung vom Atlantik bis ans Mittelmeer auch die Hochgebirgswelt Nordspaniens. Bild: Ralf Schwan
Mit eindrucksvollen Bildern lässt der Weltenbummler sein Publikum an einer Grenzerfahrung teilhaben.
Mit eindrucksvollen Bildern lässt der Weltenbummler sein Publikum an einer Grenzerfahrung teilhaben. Bild: Ralf Schwan
Der Abenteurer und seine Partnerin bewältigten die 850 Kilometer lange Tour in 44 Tagen.
Der Abenteurer und seine Partnerin bewältigten die 850 Kilometer lange Tour in 44 Tagen. Bild: Ralf Schwan
Annaberg
Abenteurer zeigt im Erzgebirge beeindruckende Lichtbildreportage
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Geschichten und Bildern werden in Annaberg die Erlebnisse einer 850 Kilometer langen Wanderung vom Atlantik bis ans Mittelmeer vermittelt.

Das Kulturzentrum Erzhammer präsentiert am Sonntag, 22. Februar, die Live-Lichtbildreportage „Zu Fuß vom Atlantik zum Mittelmeer“. Der Abenteurer Ralf Schwan schildert darin seine 850 Kilometer lange Wanderung auf dem legendären Fernwanderweg „GR11 – Transpirenaica“ durch die Pyrenäen. Die Tour, die er mit seiner Partnerin in 44...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
14:00 Uhr
2 min.
Sondertour am Weltgästeführertag enthüllt Geheimnisse einer Terrassenstadt im Erzgebirge
Buchholz bei Nacht. Warum wird der Stadtteil Terrassenstadt genannt?
Drei Buchholzer Gästeführer berichten anhand kleiner Baudenkmäler, industrieller Spuren und Alltagsrelikte von der Geschichte des Stadtteils. Die Teilnahme an der Sonderführung ist kostenlos.
Holk Dohle
04.02.2026
1 min.
Erzgebirge: IHK startet Lehrgang für künftige Zoll-Fachkräfte
Die IHK startet einen neuen Zertifikatslehrgang zur Fachkraft Zoll.
In dem Lehrgang werden Grundlagen zu Außenwirtschaft, Zollrecht und internationalen Warenverkehrsabläufen vermittelt.
Holk Dohle
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
14:00 Uhr
1 min.
Neue Schau im Erzgebirge zeigt geheimnisvolle Kontraste
Im Kulturzentrum Erzhammer ist am Sonntag die Vernissage der Ausstellung „Zwischen den Strömungen“.
Im Kulturzentrum Erzhammer ist die Ausstellung „Zwischen den Strömungen“ zu sehen. Zur Vernissage können die Besucher mit der Künstlerin reden.
Holk Dohle
03.11.2025
1 min.
Zu Fuß vom Atlantik zum Mittelmeer: Weltenbummler zu Gast in Bad Elster
Ralf Schwan zeigt am 4. November im Königlichen Kurhaus eine Dia-Multivisionsshow über eine außergewöhnliche Wanderung.
FP
Mehr Artikel