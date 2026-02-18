Abenteurer zeigt im Erzgebirge beeindruckende Lichtbildreportage

Annaberg
Mit Geschichten und Bildern werden in Annaberg die Erlebnisse einer 850 Kilometer langen Wanderung vom Atlantik bis ans Mittelmeer vermittelt.
Das Kulturzentrum Erzhammer präsentiert am Sonntag, 22. Februar, die Live-Lichtbildreportage „Zu Fuß vom Atlantik zum Mittelmeer“. Der Abenteurer Ralf Schwan schildert darin seine 850 Kilometer lange Wanderung auf dem legendären Fernwanderweg „GR11 – Transpirenaica“ durch die Pyrenäen. Die Tour, die er mit seiner Partnerin in 44...
