MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum Abschied gab es für die langjährige Kämmerin Martina Görlach Blumen und einen Gutschein von Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict.
Zum Abschied gab es für die langjährige Kämmerin Martina Görlach Blumen und einen Gutschein von Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict. Bild: Kjell Riedel
Ganz wird Martina Görlach dem Rathaus von Oberwiesenthal noch nicht den Rücken kehren.
Ganz wird Martina Görlach dem Rathaus von Oberwiesenthal noch nicht den Rücken kehren. Bild: Sebastian Paul/Archiv
Nachfolger von Martina Görlach als Kämmerer von Oberwiesenthal ist der Buchholzer Frank Einert.
Nachfolger von Martina Görlach als Kämmerer von Oberwiesenthal ist der Buchholzer Frank Einert. Bild: Kjell Riedel
Zum Abschied gab es für die langjährige Kämmerin Martina Görlach Blumen und einen Gutschein von Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict.
Zum Abschied gab es für die langjährige Kämmerin Martina Görlach Blumen und einen Gutschein von Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict. Bild: Kjell Riedel
Ganz wird Martina Görlach dem Rathaus von Oberwiesenthal noch nicht den Rücken kehren.
Ganz wird Martina Görlach dem Rathaus von Oberwiesenthal noch nicht den Rücken kehren. Bild: Sebastian Paul/Archiv
Nachfolger von Martina Görlach als Kämmerer von Oberwiesenthal ist der Buchholzer Frank Einert.
Nachfolger von Martina Görlach als Kämmerer von Oberwiesenthal ist der Buchholzer Frank Einert. Bild: Kjell Riedel
Annaberg
Abschied am Fichtelberg: Mit ihr ging’s für Oberwiesenthal raus aus den Schulden
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Martina Görlach hat jahrzehntelang das Geld des Kurorts am Fichtelberg verwaltet. Wobei manchmal keins mehr da war. Dann half auch der Griff in die Trickkiste.

40 Jahre in der Stadtverwaltung Oberwiesenthal, die letzten 30 als Finanzchefin: Martina Görlach könnte Bücher über den Kurort am Fichtelberg schreiben. Jetzt hätte sie sogar Zeit dazu. Ihren Ruhestand will sie aber lieber anderweitig nutzen. Für Reisen zum Beispiel. Als Traumziele stehen da unter anderem Peru und Australien auf der Liste,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:28 Uhr
2 min.
Zahl der Eheschließungen fällt auf Tiefstand
In Deutschland wurden 2024 349.200 Ehen geschlossen, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. (Symbolbild)
Nur noch jeder zweite Erwachsene in Deutschland ist verheiratet. Die Menschen lassen sich bis zum Ja-Wort immer länger Zeit, wie eine Statistik zeigt. Die Ehen halten aber auch länger als früher.
09:18 Uhr
2 min.
Nach Angriff in Bahn: Tatverdächtiger nicht polizeibekannt
Nach der Gewalttat laufen die Ermittlungen.
Nach der Gewalttat in einem Regionalexpress laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Was getan wird?
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
04.02.2026
2 min.
Straße im Vogtland immer wieder zugeweht: Warum gibt es keinen Schneefangzaun?
Schneefangzäune gibt es an der Straße zwischen Oelsnitz und Schönbrunn nicht.
Zwischen Schönbrunn und Oelsnitz gibt es stark windanfällige Stellen. Doch die rasche Hoffnung auf einen Schneefangzaun in dem Bereich nimmt die Kreisbehörde - warum?
Ronny Hager
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
Mehr Artikel