Abzocke im Erzgebirge? Kritik an neuen Parkgebühren und Videoüberwachung auf dem Fichtelberg

Wer auf dem Gipfel von Ostdeutschlands höchstem Berg parken will, muss mehr bezahlen als zuvor. Verstöße werden per Kamera erfasst und geahndet. Wie der neue Eigentümer des Fichtelberghauses und des Parkplatzes das begründet.

Der Verkauf des Fichtelberghauses und umliegender Flächen auf dem Gipfel durch den Erzgebirgskreis an einen privaten Investor ist noch nicht mal richtig in trockenen Tüchern, da gibt es bereits heftige Kritik an den neuen Besitzern. Denn die haben für den Gipfelparkplatz die Gebühren angehoben und eine Videoüberwachung installiert.