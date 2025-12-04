Ärger auf Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Mann belästigt Besucher

Ein Vorfall auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt endete mit einem Polizeieinsatz. Der beteiligte Mann hatte 2,8 Promille. Was dann geschah, ist überraschend.

Ein offenbar stark alkoholisierter Mann hat am Mittwochmittag auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt andere Besucher angepöbelt und sich ungebührlich verhalten. Das teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Gegen 12.50 Uhr trafen die Beamten den Störenfried an einem Hauseingang am Markt an. Nach Polizeiangaben verhielt sich der Mann auch bei der...