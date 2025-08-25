Airbag-Hersteller aus dem Erzgebirge hilft bei Turnhallen-Sanierung

Mitarbeiter des Elterleiner Werks der Joyson Safety Systems Sachsen GmbH sind derzeit außerhalb ihrer eigentlichen Jobs tätig. Was es damit auf sich hat.

Eigentlich stellen sie Airbags her oder sie sind für die Joyson Safety Systems Sachsen GmbH in Elterlein in der Instandhaltung und im Testing tätig. Nun allerdings arbeiten sie als Handwerker in einer Turnhalle. Unter anderem als Maler tragen sie ihren Teil zur Sanierung der Sportstätte an der Elterleinleiner Grundschule bei. Wie ist es dazu...