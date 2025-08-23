Allianzgemeinden erwarten zur Evangelisation Hunderte Besucher im Erzgebirge

Sechs Abendveranstaltungen über Leben und Glauben stehen ab Samstag auf dem Programm im Thumer Volkshaus. Ein Großereignis, das letztmals vor zehn Jahren stattfand.

Nur aller paar Jahre steigt dieses Großereignis in Thum. Zuletzt fand eine Evangelisationswoche 2015 statt. Genau zehn Jahre danach ist es wieder soweit: Von Samstag bis Donnerstag ist jedem Abend ab 19.30 Uhr im Thumer Volkshaus die Evangelisation unter dem Motto „Begegnung mit dem Leben“ zu erleben. Hunderte Besucher werden jeden Tag...