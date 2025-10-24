Altbergbau im Erzgebirge: Innenstadtring bleibt noch länger gesperrt

Im Zuge des Neubaus eines Edeka-Markts ist in Annaberg-Buchholz ein bis dato unbekannter Hohlraum unter der Straße entdeckt worden. Gibt es noch Hoffnung, dass die wichtige Verkehrsverbindung noch vor dem Winter wieder befahrbar ist?

Autofahrer in Annaberg-Buchholz müssen sich weiter gedulden. Die Freigabe des Innenstadtrings verzögert sich. Wie Mandy Daxecker von der Stadtverwaltung erklärt, bleibt die Wilischstraße deutlich länger gesperrt, als zuletzt angenommen.