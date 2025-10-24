Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Wilischstraße als Teil des Annaberger Innenstadtrings bleibt noch länger gesperrt.
Die Wilischstraße als Teil des Annaberger Innenstadtrings bleibt noch länger gesperrt. Bild: Reiner Nestler
Die Wilischstraße als Teil des Annaberger Innenstadtrings bleibt noch länger gesperrt.
Die Wilischstraße als Teil des Annaberger Innenstadtrings bleibt noch länger gesperrt. Bild: Reiner Nestler
Annaberg
Altbergbau im Erzgebirge: Innenstadtring bleibt noch länger gesperrt
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Zuge des Neubaus eines Edeka-Markts ist in Annaberg-Buchholz ein bis dato unbekannter Hohlraum unter der Straße entdeckt worden. Gibt es noch Hoffnung, dass die wichtige Verkehrsverbindung noch vor dem Winter wieder befahrbar ist?

Autofahrer in Annaberg-Buchholz müssen sich weiter gedulden. Die Freigabe des Innenstadtrings verzögert sich. Wie Mandy Daxecker von der Stadtverwaltung erklärt, bleibt die Wilischstraße deutlich länger gesperrt, als zuletzt angenommen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
1 min.
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
25.07.2025
2 min.
Gefahr durch Bergbau im Erzgebirge: Innenstadtring bleibt länger gesperrt
Die Wilischstraße neben dem ehemaligen OPEW-Gelände muss länger gesperrt werden.
Während der Bauarbeiten auf dem ehemaligen OPEW-Gelände in Annaberg-Buchholz ist ein bis dato unbekannter Hohlraum entdeckt worden. Das hat nun weitere Konsequenzen für den Straßenverkehr.
Patrick Herrl
18.09.2025
3 min.
Bergbau-Hohlraum im Erzgebirge wird gesichert: Innenstadtring länger gesperrt
Die Wilischstraße (links) in Annaberg bleibt weiter gesperrt.
Eine Sperrung der Wilischstraße in Annaberg-Buchholz muss wegen Arbeiten im Untergrund verlängert werden. Nicht die einzige Baustelle auf dem Innenstadtring. 2026 geht es weiter.
Annett Honscha
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel