Altbergbau im Erzgebirge: Innenstadtring bleibt noch länger gesperrt

Annaberg
Im Zuge des Neubaus eines Edeka-Markts ist in Annaberg-Buchholz ein bis dato unbekannter Hohlraum unter der Straße entdeckt worden. Gibt es noch Hoffnung, dass die wichtige Verkehrsverbindung noch vor dem Winter wieder befahrbar ist?
Autofahrer in Annaberg-Buchholz müssen sich weiter gedulden. Die Freigabe des Innenstadtrings verzögert sich. Wie Mandy Daxecker von der Stadtverwaltung erklärt, bleibt die Wilischstraße deutlich länger gesperrt, als zuletzt angenommen.
