Altes Handwerk kann auch Jung: Töpferfest im Erzgebirge mit jungen Akteuren

Obwohl das Töpfern zu einer Handwerkskunst gehört, die stark mit Überalterung zu kämpfen hat, gab es am Wochenende beim Europäischen Töpfermarkt in Annaberg auch einige junge Handwerker.

Die Gassen rund um die Altstadtterrassen in Annaberg-Buchholz waren mit Menschen reichlich gefüllt. Viele kleine Stände waren in den Straßen aufgebaut und boten ganz unterschiedliche Ton- und Steingutsachen an. Alle vier Jahre lädt der Verein der Altstadtfreunde zum Europäischen Töpferfest in die Altstadt.