Am Fichtelberg gibt es ein neues Schmuckstück

Bauhofmitarbeiter haben am Donnerstag die neue Oberwiesenthaler Ortspyramide aufgebaut. Bild: Ronny Küttner

Die neuen Figuren sind ein Gemeinschaftswerk mehrerer Holzbildhauer aus dem Erzgebirge. Sie wurden den alten Figuren nachempfunden – mit einer Ausnahme. Bild: Ronny Küttner

Oberwiesenthals Bauhofleiter Mario Graupner mit der Figur, die es zuvor auf der Pyramide nicht gab: Der Alpin-Skifahrer steht für die frühen sportlichen Erfolge der Athleten vom Fichtelberg. Bild: Ronny Küttner

So sah die alte Pyramide aus. Sie hatte nach 50 Jahren ausgedient. Bild: Kjell Riedel

Die alte Oberwiesenthaler Marktpyramide wurde Ende Januar 2025 zum letzten Mal abgebaut. Auf dem Foto ist die mittlere Etage mit den Sportlern und der Touristin zu sehen. Letztere gibt es als Figur auf der neuen Pyramide nicht mehr. Bild: Uwe Fischbach/Archiv