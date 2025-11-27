Am Fichtelberg gibt es ein neues Schmuckstück

Annaberg
Zum Start in den Advent steht Oberwiesenthal vor einem historischen Moment: Am Sonnabend wird die neue Ortspyramide auf dem Markt eingeweiht und angeschoben. Am Donnerstag wurde sie aufgebaut.
Die diesjährige Vorweihnachtszeit hält gleich zu Beginn für Oberwiesenthal etwas ganz Besonderes bereit. Bürgermeister Jens Benedict (Bürgerbündnis Wiesenthal – Einz) sprach sogar von einem „erhabenen Moment“ für die Stadt. Der wird am Sonnabend sicher zahlreiche Einheimische und Touristen auf den Adventsmarkt des Kurorts locken.
