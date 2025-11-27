Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bauhofmitarbeiter haben am Donnerstag die neue Oberwiesenthaler Ortspyramide aufgebaut.
Bauhofmitarbeiter haben am Donnerstag die neue Oberwiesenthaler Ortspyramide aufgebaut. Bild: Ronny Küttner
Die neuen Figuren sind ein Gemeinschaftswerk mehrerer Holzbildhauer aus dem Erzgebirge. Sie wurden den alten Figuren nachempfunden – mit einer Ausnahme.
Die neuen Figuren sind ein Gemeinschaftswerk mehrerer Holzbildhauer aus dem Erzgebirge. Sie wurden den alten Figuren nachempfunden – mit einer Ausnahme. Bild: Ronny Küttner
Oberwiesenthals Bauhofleiter Mario Graupner mit der Figur, die es zuvor auf der Pyramide nicht gab: Der Alpin-Skifahrer steht für die frühen sportlichen Erfolge der Athleten vom Fichtelberg.
Oberwiesenthals Bauhofleiter Mario Graupner mit der Figur, die es zuvor auf der Pyramide nicht gab: Der Alpin-Skifahrer steht für die frühen sportlichen Erfolge der Athleten vom Fichtelberg. Bild: Ronny Küttner
So sah die alte Pyramide aus. Sie hatte nach 50 Jahren ausgedient.
So sah die alte Pyramide aus. Sie hatte nach 50 Jahren ausgedient. Bild: Kjell Riedel
Die alte Oberwiesenthaler Marktpyramide wurde Ende Januar 2025 zum letzten Mal abgebaut. Auf dem Foto ist die mittlere Etage mit den Sportlern und der Touristin zu sehen. Letztere gibt es als Figur auf der neuen Pyramide nicht mehr.
Die alte Oberwiesenthaler Marktpyramide wurde Ende Januar 2025 zum letzten Mal abgebaut. Auf dem Foto ist die mittlere Etage mit den Sportlern und der Touristin zu sehen. Letztere gibt es als Figur auf der neuen Pyramide nicht mehr. Bild: Uwe Fischbach/Archiv
Einige der alten Figuren. Bis auf die Touristin (hinten) finden sich alle neu geschnitzt auf der neuen Pyramide wieder.
Einige der alten Figuren. Bis auf die Touristin (hinten) finden sich alle neu geschnitzt auf der neuen Pyramide wieder. Bild: Kjell Riedel
Annaberg
Am Fichtelberg gibt es ein neues Schmuckstück
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Start in den Advent steht Oberwiesenthal vor einem historischen Moment: Am Sonnabend wird die neue Ortspyramide auf dem Markt eingeweiht und angeschoben. Am Donnerstag wurde sie aufgebaut.

Die diesjährige Vorweihnachtszeit hält gleich zu Beginn für Oberwiesenthal etwas ganz Besonderes bereit. Bürgermeister Jens Benedict (Bürgerbündnis Wiesenthal – Einz) sprach sogar von einem „erhabenen Moment“ für die Stadt. Der wird am Sonnabend sicher zahlreiche Einheimische und Touristen auf den Adventsmarkt des Kurorts locken.
